Festakt am Gustaf-Gründgens-Platz : Schauspielhaus feiert 50. Geburtstag

Festakt am Gustaf-Gründgens-Platz

Düsseldorf Mit dem Fest und der Premiere von Brechts „Leben des Galilei“ feierte die Bühne den Tag ihrer Eröffnung vor 50 Jahren. Zahlreiche Gäste waren im sanieren Schauspielhaus dabei.

Happy Birthday, Schauspielhaus!“ hieß es beim Festakt zum Jubiläum des Theaters am Gustaf-Gründgens-Platz. Mit dem Fest und der Premiere von Brechts „Leben des Galilei“ feierte die Bühne den Tag ihrer Eröffnung vor 50 Jahren. Dazu schritten viele Ehrengäste über den orangefarbenen Teppich. Es gab auch mehr als 300 Karten im freien Verkauf – die Eröffnung im Jahr 1970 war eine geschlossene Veranstaltung, deswegen hatte es damals Proteste gegeben. Nach einer nostalgischen Bilder-Show gratulierte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Das Theater habe nach seinen Worten Zukunft, „weil es die Kraft des Augenblicks und eine Lebendigkeit hat, die durch nichts zu ersetzen ist“.

Oberbürgermeister Thomas Geisel traf später ein wegen des Empfangs beim britischen Prinzen Harry im Buckingham Palace. Er dankte Intendant Wilfried Schulz, dass er nicht nur mit „Leidenschaft und Herzblut“ für die Sanierung seines Theaters gekämpft, sondern auch die Bauphase begleitet habe. Intendant Schulz erinnerte an die Theaterleiter vor ihm, an große Regisseure und Schauspieler. Mit Blick auf die Sanierung sagte er, die Düsseldorfer könnten sich glücklich schätzen, dass die Arbeiten aufgrund der guten Substanz des Hauses vergleichsweise kostengünstig und zügig geklappt hätten. Die Sanierung wird Stadt und Land am Ende 60 Millionen Euro gekostet haben. Als „Ort der Empathie“ und „Raststätte der Reflexion“ sei Theater heute mindestens genauso notwendig wie vor 50 Jahren, sagte Schulz.