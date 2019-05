Bauarbeiten : Schauspielhaus bekommt jetzt neue Fenster

Düsseldorf Einige Bereiche des Theaters sind schon wieder an den Gustaf-Gründgens-Platz gezogen. Rund 250 Fenster müssen dort nun als Teil der großen Sanierung nach und nach ausgetauscht werden. Demnächst starten auch die Arbeiten am Bühnenturm.

Am Düsseldorfer Schauspielhaus am Gustaf-Gründgens-Platz hat jetzt die Montage der neuen Fenster begonnen. In den kommenden Monaten werden als Teil der umfassenden Sanierung insgesamt rund 250 Fenster erneuert – mit weißer Beschichtung, passend zur Fassade. Geplant sei, dass täglich nur so viele alte Fenster demontiert werden, wie am selben Tag neue eingebaut werden können. Anschließend sollen die restlichen Innenarbeiten stattfinden, etwa die Wiederherstellung der Wandbekleidung. „Mit dem Einbau der Fenster wird die erste Maßnahme zur Erneuerung der Außenhülle des Schaupielhauses für alle sichtbar“, sagte Kulturdezernent Hans-Georg Lohe.