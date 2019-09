Einkaufen in Düsseldorf : Schadowstraße soll wieder erstrahlen

So soll die Schadowstraße künftig im oberen Bereich am Ingenhoven-Tal aussehen. Foto: Grafik: FSWLA Landschaftsarchitektur GmbH

Düsseldorf Im Stadtrat wird am Donnerstag über den Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss für die Einkaufsmeile abgestimmt. Einige Punkte sind nach wie vor strittig. Und mindestens bis 2021 müssen sich die Bürger noch gedulden.

Die Schadowstraße soll nach dem Ende der Kö-Bogen-Bauarbeiten endlich wieder glänzen. Der Stadtrat entscheidet am Donnerstag über die geplanten Arbeiten an Düsseldorfs gefragter, in den vergangenen Jahren aber durch Dauer-Baustellen gebeutelter Einkaufsstraße. Der betroffene Bereich liegt zwischen der Bleichstraße und dem Wehrhahn und schließt westlich an das Projekt Kö-Bogen II (Ingenhoven-Tal) an.

Der Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss, über den die Politiker entscheiden, sieht Arbeiten in mehreren Zeitabschnitten vor. Der zentrale Punkt der Pläne ist die Umgestaltung der Straße in eine Fußgängerzone, in deren Mitte ein 4,40 Meter breiter Fahrstreifen für Fahrräder (in beiden Richtungen) angelegt wird – kenntlich gemacht durch eine andere Oberflächengestaltung. Außerhalb der Kernzeiten (10.30 bis 18.30 Uhr) soll dieser auch für Autos befahrbar sein.

Info

Gegen diesen Punkt hat am Dienstag die Industrie- und Handelskammer (IHK) in einem Positionspapier zur Handelsentwicklung Stellung bezogen. Man begrüße, dass die Schadowstraße weitgehend zur Fußgängerzone werde, heißt es darin – empfehle aber, die Zeit bis 20 Uhr auszudehnen: „Vorbehaltlich einer städtischen Prüfung wäre es sogar denkbar, den außerhalb der Fußgängerzonenzeiten ab der Berliner Allee zulässigen Pkw-Verkehr in östliche Richtung künftig vollständig aus der Straße zu nehmen.“ Ausnahmen sollen für den Lieferverkehr gelten. Unabhängig davon empfahl die IHK, die Einrichtung des geplanten Fahrradweges komplett zu überdenken.

Das Forum Stadtmarketing, in dem die Innenstadthändler sowie IHK und Handelsverband zusammengeschlossen sind, hatte sich bereits wiederholt gegen den Radweg ausgesprochen und mit dem Rheinboulevard eine eigene Planung entwickelt, die in der Mitte der Schadowstraße unterschiedliche Inseln mit Grün, Sonnensegeln und Loungebereichen vorsah. „Wir sehen in dem Radweg eine nicht unerhebliche Unfallgefahr“, sagt Frank Hermsen, Vorstandsvorsitzender des Forums. Die Ideen der Händler waren von Planungsdezernentin Cornelia Zuschke wohlwollend zur Kenntnis genommen worden, mehr nicht.

Im Einzelhandelsausschuss der IHK stellte Ingo Pähler, Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, am Dienstag dennoch eine Änderung der Pläne für die Schadowstraße vor. Es soll keine Erschließung der Parkhäuser an der Bleichstraße mehr über die Schadowstraße geben. Die Autofahrer sollen den Bereich östlich des Schauspielhauses nach dem Umbau über die Goltsteinstraße erreichen, dafür wird auf der Jacobistraße sogar eine Linksabbiegerspur eingerichtet und die Haltstelle umgebaut. Am Radweg ändert sich nichts. Diskutiert wird aber über seinen Charakter. „Das darf keine Rennbahn für Radfahrer werden“, so Alexander Fils (CDU), Vorsitzender des Planungsausschusses. Aber Quell- und Zielverkehr für die Schadowstraße sollte dort stattfinden können.

greeen! architects Derendorfer Straße 52 Rheinboulevard Düsseldorf neue Planung. Foto: greeen! architects

In der Mitte der Straße soll ein breiter Radweg (für beide Fahrtrichtungen) laufen, für die Passanten gibt es markante gelbe Sitzmöbel. Foto: Bruun & Möllers