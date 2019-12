Rettungseinsatz in Düsseldorf : Schadowstraße nach tödlichem Sturz voll gesperrt

Rettungseinsatz in Düsseldorf

Die Einsatzstelle am Donnerstagabend. Foto: osorio-König

Düsseldorf Auf der Schadowstraße in der Düsseldorfer Innenstadt kommt es wegen eines Polizeieinsatzes am Donnerstagabend zu Behinderungen.

(RP) Ein Mann hat sich am Donnerstagabend mit einem Sprung vom Parkdeck des Kaufhofs am Wehrhahn das Leben genommen. Notarzt und Rettungsdienst konnten ihm nicht mehr helfen, mehrere Passanten die gegen 20.30 Uhr Augenzeugen des Sturzes waren, wurden vom Rettungsdienst betreut. Während des Einsatzes war die Schadowstraße komplett gesperrt. Kaufhof hatte die oberen Parkdecks vor rund 20 Jahren mit Gittern gesichert, nachdem eine lebensmüde Frau beim Sprung eine schwangere Passantin mit in den Tod gerissen hatte.