Bauarbeiten beendet : Schadowstraße jetzt mit gelben Lounge-Sesseln

20 gelbe Lounge-Sessel laden zum Verweilen ein. Auf einer der wichtigsten Einkaufsstraßen Düsseldorfs sind die Arbeiten in der Fußgängerzone beendet Foto: Nicole Lange

Düsseldorf Gut ein Jahr nach Baubeginn ist die Neugestaltung der Schadowstraße abgeschlossen. Der Mittelstreifen für Autos und Fahrräder wird weiterhin kritisch diskutiert. Die auffälligen Möbel geben der Schadowstraße eine besondere Note.

Die Schadowstraße ist fertig. Zum Abschluss der Arbeiten auf dem rund 210 Meter langen Abschnitt zwischen der Bleichstraße und der Tonhallenstraße wurden vor dem Wochenende 20 gelbe Lounge-Sessel des Modells „Schadow“ aufgestellt. Sie erinnern Thomas Görner, den Vorsitzenden der Anliegergemeinschaft City-Ring, an Pac-Man, eines des ersten Computerspiele. Die drehbaren Sessel kamen beim Flanierpublikum gleich gut an und wurden eifrig besetzt.

Die Schadowstraße ist in drei Zonen aufgeteilt. Es gibt die Flanierzonen direkt an den Schaufenstern, dann Aufenthaltszonen, auf denen die Drehsessel und auch Tische und Stühle der Gastronomie sowie Bänke stehen. In der Mitte befindet sich schließlich der Fahrstreifen, der von 18.30 bis 10.30 Uhr von Autos und Lieferfahrzeugen genutzt werden darf. Fahrräder sind rund um die Uhr erlaubt. Für den City-Ring und das Forum Stadtmarketing ist der erste Unfall nur eine Frage der Zeit, sie sind mit der Verkehrsregelung nicht zufrieden.