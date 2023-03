Filiale in Düsseldorf Karstadt auf der Schadowstraße muss auch schließen

In den kommenden Wochen will der Betriebsratsvorsitzende Mitarbeiter der Arbeitsagentur und der Rentenversicherung einladen, um mit der Belegschaft jeweils individuell über deren Zukunft zu sprechen. Das Durchschnittsalter beträgt 44, viele Jüngere haben erst in den vergangenen Jahren ihren Arbeitsvertrag unterschrieben. „Seit 2020 laufen wir profitabel“, berichtet Scholten. Dass es nun bald vorbei ist, habe die Belegschaft „in Schockstarre“ versetzt, sagte der 56-Jährige. Wegen der Betriebsversammlung hatte die Filiale am Montag um 14 Uhr geschlossen und auch nicht wieder aufgemacht. „Das wollten wir uns nicht antun, nach so einer Nachricht wieder ganz normal zu den Kunden zu gehen und einen auf gute Laune zu machen“. So standen am Nachmittag viele verdutzte Kunden an der Eingangstür und versuchten vergeblich, einkaufen zu gehen.