Düsseldorf : Saxophon-Flashmob überrascht Altstadt-Besucher

Eine Gruppe von Saxophonisten hat unter Anleitung von Musiker Reiner Witzel (vorne Mitte) die Besucher der Altstadt musikalisch überrascht. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die musikalische Aktion in der Altstadt war ein kleiner Vorgeschmack auf die Jazz-Rally, die vom 3. bis 5. Juni in der Düsseldorfer Innenstadt stattfindet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christopher Trinks

Im Andreas-Quartier hatten sich am Samstag rund 30 Saxophonisten eingefunden, um sich für eine besondere Aktion vorzubereiten: einen „Saxophon-Flashmob“ in der Altstadt. „Musikalisch ist es ein anspruchsvolles Projekt, so viele Solo-Musiker in den Stimmen zu vereinen“, sagt Reiner Witzel. Am Ende reichte jedoch eine Stunde Probe unter der Regie des Jazz-Musikers und Komponisten, um aus den vielen Hobbysaxophonisten eine Einheit zu formen.

Mit der Aktion wollten die Jazzfans und die veranstaltende Unternehmervereinigung „Destination Düsseldorf“ auf die „28. Schauinsland-Reisen Jazz-Rally“ aufmerksam machen, zu der vom 3. bis 5. Juni viele namhafte Acts aus der Pop-, Funk-, Soul- und Jazz-Szene nach Düsseldorf kommen. So spielen am Pfingstwochenende unter anderem „Jan Delay & Disco Nr. 1“, die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann, Soul-Sänger Jeff Cascaro oder Meister-Schlagzeuger Trilok Gurtu. Auch die Jazz-Funker der britischen Band „Incognito“ werden dabei sein – von deren Sound die überraschten Altstadt-Besucher am Wochenende schon einmal einen Vorgeschmack bekamen.

Mit deren Hit „Always There“ auf den Lippen zogen die Saxophonisten bei bestem Wetter durch die Altstadt, versammelten sich an den Kasematten oder der Bolkerstraße und sorgten rund eine Stunde lang für ordentlich Stimmung in dem gut besuchten Ausgehviertel. Nach einer kurzen Pause am „Schlüssel“ gab es dann zum Abschluss ein Ständchen am Burgplatz. „Das Format ist klasse. Hier mit so vielen Saxophonisten zu spielen, ist etwas Einzigartiges“, sagt Hobbymusiker Dirk Bossemann.