Die Werbung für die neue Staffel der Reality-TV-Serie steht als antisemitisch und geschichtsvergessen in der Kritik. Unbekannte haben nun Plakate aus Protest mit einer neuen Botschaft überklebt.

An der Straßenbahn-Haltestelle an der Schadowstraße in Düsseldorf befindet sich eins der Guerilla-Motive. In der Nacht wurde das Werbeplakat von Sat.1 überklebt.