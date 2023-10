Am 10. November Sankt Martin zieht wieder durch die Altstadt

Auch in diesem Jahr ziehen wieder Martinsumzüge durch die Düsseldorfer Stadtteile. Der abendliche Zug durch die Altstadt ist dabei der Höhepunkt. Los geht es am Freitag, 10. November, um 17 Uhr am Stiftsplatz. Der traditionelle St. Martinszug zieht von dort aus mit Ritter Martin und Bischof Martin durch die Altstadt, Ratinger Straße, Mühlenstraße und vom Burgplatz bis zum Marktplatz.