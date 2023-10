Wirtschaft in Düsseldorf Sanitär- und Heizungsinnung feiert 125-jähriges Bestehen

Die kurzfristigen Zukunftsaussichten der SHK-Handwerksbetriebe seien von Unsicherheiten geprägt, langfristig aber, weil noch extrem viele veraltete Heizungskessel in den Düsseldorfer Keller schlummern würden, sähe es gut aus, sofern man die Zahl der Auszubildenden mindestens auf dem aktuellen Niveau halten können. „Wir haben jetzt schon einen Fachkräftemangel, weil im Zuge des demographischen Wandels mehr Sanitär- und Heizungsbauer aus dem Job ausscheiden als nachkommen“, erklärte der Obermeister. „Dem versuchen wir durch aktive Werbung, also durch Besuchen in Schulen, durch Teilnahmen an Azubi-Messen und weiteren Maßnahmen zu begegnen.“