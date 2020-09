Düsseldorfer Sehenswürdigkeit : Sanierung von Schloss Jägerhof kostet 5,3 Millionen Euro

Düsseldorf Schloss Jägerhof in Düsseldorf steht unter Denkmalschutz. Bei einer Überprüfung des Gebäudes wurden zahlreiche Mängel festgestellt, die nun beseitigt werden müssen. Das würde rund 5,3 Millionen Euro kosten.

Für die weiteren Maßnahmen in Hinblick auf den Brandschutz und die Fassadensanierung am Goethe-Museum braucht es nun die Zustimmung der Politik. Nach der Zustimmung durch den Bauausschuss ist die Sanierung noch Thema im Kultur- sowie Haupt- und Finanzausschuss und schließlich am 8. Oktober im Rat. Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs sollen die Maßnahmen in zwei Paketen geplant und ausgeführt werden.