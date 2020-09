Düsseldorf : Sanierung von Schloss Jägerhof kostet 5,26 Millionen Euro

Düsseldorf Bei einer Überprüfung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes wurden zahlreiche Mängel festgestellt, die nun beseitigt werden müssen. Vom Bauausschuss gab es nun grünes Licht für die weiteren Planungen, am Donnerstag berät noch der Kulturausschuss darüber.

Im vergangenen Jahr war das Gebäude, in dem sich das Goethe-Museum befindet, eingehend auf seinen baulichen, technischen und baurechtlichen Zustand hin überprüft worden. Dabei hatte man zahlreiche Sanierungsbedarfe festgestellt, unter anderem erhebliche Mängel im Bereich der elektrotechnischen Anlagen, des baulichen Brandschutzes und der Außenfassaden. Neben einigen kurzzeitigen Schließungen des Museums aufgrund von technischen Defekten war zuletzt im Frühsommer die elektrische Versorgung einiger Teile des zweiten Obergeschosses einschließlich des Schneidersaals und des gesamten Dachgeschosses stillgelegt worden. Am Dach selbst soll es jedoch keine Schäden geben, wie Kulturdezernent Hans-Georg Lohe berichtet.

Für die weiteren Maßnahmen in Hinblick auf den Brandschutz und die Fassadensanierung am Goethe-Museum braucht es nun die Zustimmung der Politik. Nach der Zustimmung durch den Bauausschuss ist die Sanierung noch Thema im Kultur- sowie Haupt- und Finanzausschuss und schließlich am 8. Oktober im Rat. Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs sollen die Maßnahmen in zwei Paketen geplant und ausgeführt werden.