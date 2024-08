Stadtkirche in Düsseldorf Sanierung der Johanneskirche wird teurer

Die Sanierung der Johanneskirche könnte sich um ein halbes Jahr verzögern und nun bis Mitte 2026 andauern. Im Gesamtkostenplan stehen jetzt zudem nicht mehr 15, sondern 17 Millionen Euro. Die Evangelische Kirche Düsseldorf hat bereits eine Denkmalförderung von 880.000 Euro erhalten und spricht nun mit Großspendern, um die Sanierung der Stadtkirche am Martin-Luther-Platz finanzieren zu können. Die Arbeiten am Turm laufen gut, wie aus vielen Richtungen zu sehen ist: Seine Spitze hat bereits fast in Gänze ein neues Kupferkleid erhalten, das nun im klassischen Kupfer-Farbton schimmert.