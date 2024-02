Gesundheit in Düsseldorf Sana und EVK kooperieren bei Pflegeschule

Die Bezirksvertretung 7 sowie der Planungsausschuss haben dem Bebauungsplan für die neue Pflegeschule auf dem ehemaligen Parkplatz des Sana-Krankenhauses in Gerresheim zugestimmt, der Rat wird das Bauvorhaben dann am Donnerstag aller Voraussicht nach endgültig absegnen. Warum die Einrichtung, die gemeinsam von Sana und dem Evangelischen Krankenhaus (EVK) betrieben wird, so wichtig ist, liegt auf der Hand: Es fehlt den Kliniken an Personal, bis 2030 werden es laut einer Barmer-Studie mehr als 180.000 Stellen in Deutschland sein, die nicht besetzt werden können – auch weil es dann rund sechs Millionen Pflegebedürftige geben wird.