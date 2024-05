Kooperation mit dem Duisburger Zoo Sana-Ärzte operieren Orang-Utan-Dame Manggali

Zu einem ungewöhnlichen OP-Termin hatte sich vor Kurzem das Team um Claus Franke, Chefarzt am Benrather Sana-Krankenhaus für Allgemein- und Viszeralchirurgie, auf den Weg in den Duisburger Zoo gemacht. Dort sollte eine kranke Orang-Utan-Dame behandelt werden. Für den Professor fast schon Routine: Bereits zum sechsten Mal hat der erfahrene Chirurg einen Eingriff an einem Menschenaffen vorgenommen: „Abgedeckt auf dem OP-Tisch sehen Affen von innen aus wie wir Menschen.“