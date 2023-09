Salon-Abend in Düsseldorf Kunst und Kulinarik in der Sammlung Philara

Premiere für einen exklusiven Salon-Abend: Inmitten von Kunst, bunten Designklassikern von Vitra aus Weil am Rhein und einem ungewöhnlichen Architektur-Ambiente in der ehemaligen Fabrik Glas Lennarz trafen sich auf Einladung von Jörg Krebs, Schweiz Tourismus und Anne Petersen, Verlegerin und Chefredakteurin des Lifestyle-Magazins „Salon“, Designer, Modemacher, Architekten, Inneneinrichter, Liebhaber von Kulinarik und den schönen Dingen des Lebens zu einem genussvollen Gipfeltreffen in der Privat-Sammlung Philara an der Birkenstraße.

Bei diesem exklusiven Dinner starteten die Vertreter aus der Schweiz eine kleine Charmeoffensive für die Schönheiten ihrer Heimat – und das zu allen Jahreszeiten sowie die Grand-Tour-Routen per Bahn oder Auto vorbei an Flüssen, Seen, verwunschenen Tälern und stolzen Bergen. Sie verwöhnten die rund 80 geladenen Gäste kulinarisch mit einem ausgesprochen kreativen viergängigen Menü, das Yannick Crepaux auftischte. Mit seinem Küchenteam war der Sternekoch eigens aus dem LeCrans in Crans Montana angereist und er hatte auch die zu Sommertrüffel, Kaisergranat, Sommerreh und Zwetschendessert passenden Schweizer Weine dabei.