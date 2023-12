Hilfe für Ukraine und Urdenbacher Familien in Not Sammelaktion des Urdenbacher Bürgervereins

Spenden gesucht werden auch für die Unterstützung bedürftiger Familien in Urdenbach. Dafür bittet der ABVU um die Abgabe sogenannter „Tüten“. Diese können Bürgerinnen und Bürger noch am kommenden Mittwoch, 13. Dezember, von 17 Uhr bis 18 Uhr in der Geschäftsstelle des Bürgervereins an der Angerstraße 5 abgeben werden. Gefüllt sollten sie sein mit haltbaren Lebensmitteln wie Konserven und Dingen des täglichen Bedarfs wie Kosmetika. „Es kann aber auch mal etwas Besonderes sein“, sagt Torsten Winter, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Allerdings bittet der Bürgerverein darum, weder Alkohol noch Zigaretten oder andere Tabakwaren beizulegen. Spenderinnen und Spender können familiengerechte Tüten abgeben, aber auch eine größere Anzahl einzelner Lebensmittel. Dann packt der Bürgerverein noch mal um.