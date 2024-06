Gastronom veranstaltet Sommerfest Oberkassel feiert das Saitta-Fest

Und das ist eine ganze Menge. Der Meinung ist auch die in Oberkassel lebende Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann: „Das Fest ist immer ein Genuss. In diesem Jahr hatte ich endlich mal wieder Zeit, mir das Treiben anzusehen.“ Es gab ein breites Angebot an kulinarischen Spezialitäten, musikalischer Unterhaltung und Kinderbelustigung. Neu war in diesem Jahr, dass sich die auf italienische Songs spezialisierte Band „La Stella“ mit der Jazzband „The Carthweeler“ auf der Rheinischen Post-Bühne abwechselte. „Wir spielen seit 62 Jahren traditionellen Jazz“, verrät Akki Buschmann, Banjo. Die Musik interessiert die zweijährige Marie nicht besonders. Aber sie hat einen kleinen Ball in der Tombola gewonnen und ist glücklich.