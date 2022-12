So macht es Düsseldorfs Superstimme Sängerin Pamela Falcon hat Tipps für Laien

Viele kennen sie noch von ihrem Auftritt bei „The Voice of Germany“ – da begeisterte Pamela Falcon 2011 Juroren und Zuschauer. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie auch als Vocal Coach (Gesangslehrer), seit mehr als zehn Jahren ist die gebürtige New Yorkerin in Düsseldorf und schult in Pempelfort an ihrer „New York Voice Academy“ Profis und Laien. Für das Singen unterm Weihnachtsbaum hat sie Inspirierendes auf Lager.