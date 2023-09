Kinderbuch von einem Musikstar Sänger Sasha stellte sein Kinderbuch vor

Die Freude war groß, als Sänger und Entertainer Sasha und seine Frau, die Autorin Julia Röntgen, durch die Ränge voller großer und kleiner Zuschauern gingen. Am Donnerstag lasen sie gemeinsam in der Mayerschen Buchhandlung an der Königsallee aus ihrem Kinderbuch „Toto und der Mann im Mond“ vor. Hierbei handelte es sich nicht nur um eine Lesung, sondern auch um ein kleines Konzert, das für Begeisterung sorgte.