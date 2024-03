Joy kann sogar würfeln Wie ein Hund die Therapie unterstützt

Als Franzi und Shiva beide 2020 starben, begann die Beziehungs-Coachin aus Düsseltal sich mit dem Thema Therapiebegleithund zu beschäftigen. „Ich habe mich gefragt, was ein Therapiebegleithund mir in der täglichen Arbeit an Mehrwert bringen könnte“, so Lahme. 2022 machte sie gemeinsam mit Joy, dem Neuzugang in ihrer Familie, eine neunmonatige Ausbildung an der SATTT, der Steinfurter Akademie für tiergestützte Therapie. Jetzt begleitet Joy Lahme bis zu dreimal am Tag bei ihren Therapiestunden. „Sie könnte das auch öfter machen. Da die Arbeit aber auch für den Hund sehr anstrengend ist, möchte ich das nicht“, sagt die Wahl-Düsseldorferin. Trifft Joy auf einen neuen Klienten, wird dieser erst einmal von ihr gescannt. „Wenn sie sich hinlegt, ist alles gut. Setzt sie sich auf und schaut mich an, weiß ich, dass im Klienten Unruhe, Stress oder Angst vorhanden ist. Und so verhält es sich auch in der Therapiestunde. Der Hund regiert sofort, wenn sich im Klienten emotionaler Stress aufbaut. Damit ist das Tier nicht nur eine Stütze für meinen Klienten, sondern auch ein Informationswerkzeug für mich, denn Hunde können Emotionen sehr gut und schneller als Menschen lesen“, erklärt die psychologische Beraterin. Manchmal reicht die reine Anwesenheit des Labradors während der Stunden. Andere Male nimmt der Hund die Therapeutenrolle ein oder aber auch der Klient. „Und das ist auch gut so, denn das ist es, was die tiergestützte Arbeit ausmacht“, so Lahme. Die Zusammenarbeit mit dem Tier komme bei den Klienten gut an und viele fragen, wann Joy wieder dabei sein wird.