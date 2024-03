Besonderes Event in Düsseldorf Saatgut-Festival war für Besucher ein Pflanzen-Paradies

(tino) Klaus Schmitz hält in der rechten Hand einen Kaffee, in der linken eine Pappbox mit kleinen Pflänzchen. Die Jackentasche ist von Samentütchen ausgebeult. Drei Stunden verbrachte Schmitz auf dem Saatgutfestival im Geschwister-Scholl-Gymnasium und deckte sich dort für die heimische Gartenarbeit ein: „Bei dem Wetter juckt es mir einfach in den Fingern, mir in meinem Garten die Hände schmutzig zu machen.“ Deshalb habe er sich ein paar Kräuter und einige Blumensamen gekauft. „Die werde ich noch heute in den Boden bringen.“