Restarbeiten für den Schnellzug RRX zwischen Langenfeld und Köln Die S6 fällt ab 27. Juli für einen Monat wieder komplett aus

Vom 28. Juli bis 25. August erfolgt noch einmal eine Totalsperrung der Strecke, um die Wiederaufnahme des Betriebes vorzubereiten. Hierbei sind dann alle vier Gleise zwischen Köln und Oberbilk gesperrt. Auch in diesem Fall gibt es ein Schienenersatzverkehrsangebot (SEV). Die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr wollen die Kommunikation über die Sperrzeiten und die Ersatzverkehre zudem optimieren, heißt es auf Anfrage der SPD in der Bezirksvertretung 10. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie die Aufgabenträger würden die Kunden und Kundinnen rechtzeitig über Vorankündigungsplakate, Spannbanner und Vorankündigungsansagen in den Zügen über die Sperrzeiten und die Schienenersatzverkehrsangebote informieren. Die Hinweise der Stadt, insbesondere zu der Situation an den Bahnhöfen Eller-Süd und D-Volksgarten, würden vor Beginn der Baumaßnahme noch einmal überprüft. Die Wegeleitung von den Bahnhöfen zu den SEV-Haltestellen sollen deutlich erkennbar sein.