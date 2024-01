Nachruf auf engagierte Düsseldorferin Die Gründerin des Düsseldorfer Frauen-Heimatvereins Weiter ist tot

Besonders wichtig war der Gerresheimerin in all ihren Tätigkeiten und Funktionen die Stärkung der Rechte von Frauen. So zählte Ruth Willigalla zu den Mitinitiatorinnen der Schwangerschaftskonfliktberatung. Zudem hat sie gemeinsam mit 22 Düsseldorferinnen 1978 den Frauen-Heimatverein Weiter als Pendant zu den Düsseldorfer Jonges gegründet, da bei diesem keine Frauen aufgenommen wurden. „Ich finde es immer noch toll, dass wir die Weiter gegründet haben. Frauen können gar nicht genug trommeln für ihre Belange und netzwerken, das ist schon eine ganz wichtige Plattform“, erklärte die stets fröhliche Dame vor drei Jahren in einem Interview in unserer Zeitung.