KAP1 in Düsseldorf : Rundgang durch die neue Zentralbibliothek

Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort) 21 Bilder Rundgang durch die neue Zentralbibliothek in Düsseldorf

Düsseldorf Café, Dachgarten, Lernstudios und mehr: Die Räume der Bibliothek und des FFT am Konrad-Adenauer-Platz 1 sind fast fertig. In einigen Bereichen wird noch auf Hochtouren gearbeitet – und manche werden bis Samstag nicht fertig. Ein Rundgang.

Wenige Tage vor der Eröffnung der neuen Zentralbibliothek im Gebäude KAP1 (Konrad-Adenauer-Platz 1) am Hauptbahnhof wird in den Räumen noch unter Hochdruck gearbeitet. „Es gibt noch einige Baustellen, die aber bis zum Start am Samstag beseitigt sein sollten“, sagte der Direktor der Stadtbüchereien, Norbert Kamp, bei einem Rundgang. An einem Wandbild in der Kinderbibliothek wird noch gemalt, in einigen Bereichen hängen Abdeckfolien, manche Regale sind noch leer.

Einige Dinge werden laut Stadt bis zum Wochenende nicht mehr klappen: Bei den Kassenautomaten gibt es demnach Lieferschwierigkeiten, zunächst wird man nach der Eröffnung also seine Gebühren an der Infotheke zahlen müssen. Das taktile Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen werde noch ausgebaut, hieß es, und die Bibliothek der Dinge, bei der verschiedene Gegenstände ausgeliehen werden können, sei ebenfalls noch in Arbeit.

Info „Tage der Offenen Tür“ am Wochenende Eröffnung Die neue Zentralbibliothek startet am 6./7. November (je 11 bis 18 Uhr) mit zwei Tagen der Offenen Tür. Dann können Besucher nicht nur die Bücher ausleihen, sondern es gibt auch ein Rahmenprogramm Musik, Gesprächsimpulsen und „literarischen Schnipseln“. Die ersten zehn Besucher erhalten einen Gutschein für eine Bibliothekskarte. Zugangsregeln Für die Nutzung der Bibliothek müssen die Besucher keinen Immunisierungs-Nachweis haben. Bei Lesungen und anderen Veranstaltungen gilt aber die 2G-Regelung. Innerhalb der Bibliothek gilt die Maskenpflicht, aber nicht bei Veranstaltungen mit festen Sitz- oder Stehplätzen.

In vielen anderen Bereichen kann man unterdessen schon sehr gut erkennen, was die neue Zentralbibliothek ihren Besuchern bieten soll. Auf zwei Ebenen wird es rund 8000 Quadratmeter Publikumsfläche geben, auf denen weitaus mehr stattfinden soll als nur der Verleih von Büchern, CDs oder Filmen. „Sie finden bei uns viele Dinge, die man so in einer Bibliothek vielleicht eher nicht erwarten würde“, betont Kamp.

Foto: Stadt Düsseldorf/Ingo Lammert 7 Bilder Das KAP1 in Düsseldorf hat Kunst auf dem Dach

Darunter sind eine Reihe offener und geschlossener Veranstaltungsräume, ein sogenannter Coworking-Space (also gemeinschaftlich genutzte Flächen zum Arbeiten) und ein Musikstudio mit eigenem Flügel; also viele Bereiche, die Aufenthaltsqualität und Raum für Begegnungen bieten sollen. Auf der oberen Ebene wird es auch Lernboxen geben – und einen Zugang zum einladenden Dachgarten. Der Veranstaltungsraum Stadtfenster soll ab Januar sogar als Trauzimmer buchbar sein.

In allen Teilen der Bibliothek gibt es verschiedene Sitzmöbel; Sessel, verschiedene Stühle und Bänke. An einer langen Wand sind Fächer für Zeitschriften angeordnet, deren Türen sich merkwürdigerweise nach links öffnen; aber Bibliotheken-Nutzer werden sich schließlich ohnehin an viel Neues gewöhnen müssen und dürfen.

Foto: RP/gaa 12 Bilder So sieht das neue Kulturzentrum vor dem Innenausbau aus

19 Millionen Euro hat die Stadt Düsseldorf in die neue Zentralbibliothek investiert, von der ersten Planung bis zum letzten Mülleimer. Der eigentliche Umbau des ehemaligen Post-Gebäudes ist darin nicht enthalten; es gehört dem Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein, die es an die Stadt vermietet hat.

Zum neuen Angebot gehört auch das Café „Xafé“. Es wird mindestens zu den Zeiten geöffnet sein, in denen auch die Zentralbibliothek selbst geöffnet ist. „Auch Menschen sollen in das Café kommen, die vielleicht nicht zwingend die Bibliothek nutzen wollten“, sagt Kamp. Die Öffnungszeiten der Bibliothek werden mit künftig 74 Stunden pro Woche deutlich über das frühere Angebot hinausgehen; in den Randstunden wird kein Bibliothekspersonal anwesend sein. „Schon vor der Öffnung können Sie ab morgens um acht an unseren Rückgabe-Automaten Medien zurückgeben“, betont Kamp. Sogar rund um die Uhr soll ein Automat an der Außenseite des Gebäudes in Betrieb sein.

Besonders stolz ist er auf die Kinder- und Jugendbibliothek. Allein die Kinderbibliothek bietet 40.000 Medien auf 780 Quadratmetern, eine „Lesehöhle“ und einen Kletterbaum. Eine große Wand gestaltet der Düsseldorfer Kinderbuchautor Martin Baltscheit. Er hat Kinder gebeten, Bilder zu malen, und überträgt diese nun als riesige Collage an die Wand. Eine große Figur im Zentrum zeigt ihn übrigens selbst: Seine Tochter hat ihn beim Lesen gezeichnet.

Foto: LYGHT Sky Garden 12 Bilder Expo Real 2021 - Immobilienprojekte für Düsseldorf