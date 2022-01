Verkehrsbehinderungen in Düsseldorf : Rund 4000 Menschen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Düsseldorf Am Samstagnachmittag hatten sich am Johannes-Rau-Platz zur Kundgebung mit anschließendem Protestzug nach ersten Polizeiangaben rund 4000 Demonstranten versammelt, um gegen die Corona-Politik und die mögliche Impfpflicht zu demonstrieren. Entlang des Zugweges hatten sich wieder viele Anwohner aufgestellt, um den Demonstrierenden die „Rote Karte“ zu zeigen.

Schon vor Beginn der Demonstration in Düsseldorf am Samstagnachmittag gegen die Coronapolitik und die mögliche Impfpflicht in Deutschland staute sich der Verkehr, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Nach einer ersten Schätzung der Polizei gab es ab 15 Uhr rund 3400 Teilnehmende an einer Kundgebung am Johannes-Rau-Platz, von dort aus zogen die Demonstrierenden über die Stadtteile Friedrichstadt, Oberbilk, Stadtmitte, Altstadt zum Startpunkt zurück. Im Vergleich zur Vorwoche war der Zugweg aber modifiziert worden. Weitere rund 600 Demonstranten reihten sich nach Angaben der Polizei in den Zug ein. Vergangene Woche hatte die Polizei rund 7000 Teilnehmer gezählt. Wie ein Sprecher gegen 17.30 Uhr auf Anfrage mitteilte, war es bis dahin nach einer ersten Einschätzung friedlich geblieben. Gemeinsam mit den Kräften des städtischen Ordnungsdienstes wurden Verstöße gegen das Tragen von Masken und dem nicht Einhalten von Abstandsregeln geahndet.