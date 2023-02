Rheinbahn steht still Ruhiger Start in den Streiktag in Düsseldorf

Seit drei Uhr morgens stehen alle U-Bahnen, Straßenbahnen und die meisten Busse der Rheinbahn still. Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag und Mittwoch, 28. Februar und 1. März, zu einem Warnstreik aufgerufen, der das gesamte Netz betrifft. In ganz Düsseldorf, im Kreis Mettmann und in Meerbusch ist der öffentliche Nahverkehr zum Erliegen gekommen, auch die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen sind betroffen.