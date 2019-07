Kommentar : Ruheorte müssen erhalten bleiben

Düsseldorf Findige Architekten und Investoren überplanen vor allem in den beliebten Vierteln inzwischen jeden grünen Zentimeter. Diese kleinen Oasen, die sich oft in Hinterhöfen befinden, dürfen nicht verschwinden. Sie sind Orte, die einem das Gefühl zu geben, mal rauszukommen aus der Großstadt.

Gerade in den dicht bebauten Stadtteilen wie Unterbilk oder Flingern ist die Stadt bemüht, immer noch mehr Wohnraum zu schaffen. Die Viertel sind beliebt, gut angebunden, haben alles, was man zum Leben braucht. Und noch mehr. Da überplanen findige Investoren und Architekten sogar die kleinsten Flächen. Dass jeder grüne Zentimeter, der versiegelt wird, ein Zentimeter zu viel ist, wird gerade in diesen Tagen deutlicher denn je. Oft befinden sich kleine Oasen in jenen Hinterhöfen, die inzwischen so beliebt sind für Bauvorhaben. Toll bepflanzt mit Blumen und Bäumen, die ein bisschen Schatten und Ruhe spenden. Mal nur für die Anwohner drumherum, mal öffentlich. Ganz egal, ob die Hinterhöfe zugänglich sind oder nicht – sie müssen um jeden Preis geschützt werden. Um einfach mal für einen Moment der Großstadt entfliehen zu können.