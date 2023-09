Sportevent in der Landeshauptstadt Düsseldorf ruft neue Initiative „Invictus Germany“ ins Leben

Eine Woche lang sorgten die Invictus Games in Düsseldorf weltweit für Aufmerksamkeit. Initiator Prinz Harry war während des Events in der Landeshauptstadt, Verteidigungsminister Boris Pistorius ebenso. Am Samstagabend endet das Sportfestival, an dem kriegsversehrte Soldaten und Mitarbeiter von Polizei sowie Feuerwehr teilnahmen. Kurz vor der großen Abschiedsshow gab Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller bekannt, dass es auch zukünftig Invictus-Veranstaltungen in der Stadt geben wird.