Düsseldorf ruft Klimanotstand aus : Die wahren Konflikte kommen noch

Meinung Düsseldorf Viele Umweltkatastrophen haben mit der Erderwärmung zu tun. Das ist unstrittig. Der CO2-Ausstoß muss drastisch reduziert werden. Dass nun in deutschen Städten der Klimanotstand ausgerufen wird, ist aber nicht einmal der kleine Tropfen auf den heißen Stein.

Antworten darauf soll es bis November geben, ein Paket wird erarbeitet. Die großen Fraktionen des Stadtrates werden am Ende sicherlich eines nicht tun: Düsseldorf abwürgen. So wie bei der Verkehrswende die Einfallstraßen in die Stadt nicht gesperrt werden, um die Pendler zum Umstieg auf einen nicht ausreichend ausgestatteten ÖPNV zu zwingen, führt der Klimanotstand nicht dazu, dass von heute an nur noch Null-Energie-Häuser gebaut werden oder der komplette Immobilienbestand in der Stadt energetisch saniert wird.