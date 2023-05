Betreuung in der Landeshauptstadt Rückzug von Dozenten aus dem Offenen Ganztag besorgt Düsseldorfer Eltern

Die Politik plant eine Erhöhung der Honorare von Dozenten, die im Offenen Ganztag am Nachmittag Arbeitsgemeinschaften anbieten. „Wir werden eine Vorlage auf den Weg bringen – voraussichtlich für die Ratssitzung am 15. Juni“, sagte Stefan Wiedon, CDU-Ratsherr und Vorsitzender des Schulausschusses am Dienstag. Über die genaue Höhe und die Staffelung der seit mehr als zehn Jahren nicht mehr veränderten Honorare wollen sich die Kooperationspartner zeitnah abstimmen. „Die von der SPD beantragten 45 Euro pro Unterrichtseinheit werden es aber nicht sein, denn eine Erhöhung um 60 Prozent wäre nicht bezahlbar“, betonte Grünen-Schulexperte Thorsten Graeßner im Schulausschuss.