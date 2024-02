Schulanmeldung in Düsseldorf Deshalb darf das Rückert-Gymnasium nicht mehr Schüler aufnehmen

47 Familien dürfte in den vergangenen Tagen ein Schreiben des Friedrich-Rückert-Gymnasiums (FRG) mächtig die Laune verdorben haben. Denn genau so viele Absagen musste die Einrichtung in Rath, die eine Ganztagsschule ist, an künftige Fünftklässler versenden, die sich am Rückert beworben hatten. Besonders bitter für diese ist, dass die Zahl der Ablehnungen eigentlich auf 17 hätte gesenkt werden können. „Wir hatten angeboten, wie bereits im vergangenen Schuljahr, eine zusätzliche und damit 6. Klasse für die Fünftklässler einzurichten. Das hätten wir hinbekommen“, sagt Schulleiterin Dorothee Pietzko.