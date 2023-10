„Electricity“ in Düsseldorf Ein denkwürdiges Fotoshooting über den Dächern der Innenstadt

Im Hotel „me and all“ an der Immermannstraße wird Bob Gruen am Samstag zu erleben sein, und zwar in der „Box“-Eventlocation. „Bob kann wahnsinnig tolle Geschichten erzählen zu allen Bands und Konzerten, die er erlebt hat“, sagt Esch. Neben den John-Lennon-Fotos machte Gruen weitere legendäre Bilder in der New Yorker Musikszene. Bekannt sind auch seine frühen Fotos der Ramones. Hier schließt sich jetzt der Kreis: Marky Ramone und seine Band waren im Vorjahr Gäste bei Esch und seiner Konferenz. „Markys 70. Geburtstag feierten wir ja bei einer Fahrt auf dem Rhein. Mit Bob Gruen, der am Montag 78 wird, will ich ins Café Heinemann“, sagt Esch. „Das ist irgendwie auch kultig.“ Kommende Woche geht es dann weiter nach Frankfurt, „denn dort werden die Fotos Gruens, die gerade noch im Weltkunstzimmer zu sehen sind, für ein paar Wochen in einer Galerie ausgestellt“, sagt Esch. Bob Gruen wird sich am Samstag den Fragen von Rudi Esch stellen. Der Musikexperte Stephen Colegrave will über die Ursprünge des Punk in Downtown New York sprechen. Zu Wort kommen auch Schlagzeuger Tony Mann (spielte mit Dee Dee Ramone) und DJ Scratchy, der mit der Band The Clash auf Tour war.