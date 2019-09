Sport in Düsseldorf : Mit dem Ruderboot zweieinhalb Stunden gegen den Strom

Laura Niemann-Delius und David Balmert bereiten das Boot für den Ausflug auf dem Rhein vor. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Ruderer erbringen sportliche Höchstleistungen, zum Beispiel wenn es neun Kilometer rhein­aufwärts nach Neuss-Uedesheim geht. Dennoch ist die Sportart auch für Anfänger geeignet.

Laura Niemann-Delius steht am Dreier-Ruderboot und bereitet ihren Platz für die kommende Ausfahrt vor. Sie stellt den Abstand des Sitzes zum Stemmbrett passend zu ihrer Größe ein, löst den Rollsitz und dreht die Dollen lose. In die Dollen werden später die Skulls, das ist der Fachbergriff für die Ruder, gelegt. „Man kann das auch noch später machen, aber wenn man erst auf dem Wasser ist, muss es schnell gehen. Wenn man seine Einstellungen kennt, kann man das gut vorbereiten“, erklärt die 34-Jährige.

Seit einem Jahr ist sie Mitglied beim Ruderclub Germania in Hamm. „Ich habe früher in der Schule schon mal an einer Ruder-AG auf dem Unterbacher See teilgenommen. Das hat mir viel Spaß gemacht.“

Info Training in Hamm und im Medienhafen Breitensport Der Ruderclub bietet sowohl Möglichkeiten für den Breitensport als auch den Leistungssport. Trainiert wird in Hamm und im Medienhafen. Im Clubheim gibt es auch Umkleiden, eine Sauna, einen Kraftraum und Gastronomie. Spitzensport Der Ruderclub Germania ist der erfolgreichste Sportverein Düsseldorfs. Für die Stadt Düsseldorf erkämpfte er bisher sechs olympische Goldmedaillen. Die letzte errang Lukas Müller 2012 in London im Deutschland-Achter. Kontakt Der RC Germania befindet sich am Sandacker 43 in Hamm. Ansprechpartner ist David Balmert, erreichbar unter der Mail-Adresse rudern-lernen@rcgermania.de. Weitere Informationen gibt es unter www.rcgermania.de.

Im letzten Jahr bekam Niemann-Delius wieder Lust, aufs Wasser zu gehen und hat sich in Düsseldorf umgeschaut, wo man einfach mal rudern kann. „Einfach mal rudern geht hier aber gar nicht, habe ich festgestellt. Also habe ich mir einige Vereine angesehen. Bei Germania waren alle sehr offen und herzlich, also habe ich mich dort für den Anfängerkurs angemeldet.“

Natürlich steht bei einem Ruderverein der sportliche Aspekt an erster Stelle. Der RC Germania legt aber auch sehr viel Wert auf die sozialen Komponenten. „Wir sind kein Fitnessstudio. Die Mitglieder sollen nicht kommen, nur um das Rudern zu konsumieren. Wir möchten, dass sie sich hier auch einbringen und an unseren Aktivitäten beteiligen“, sagt Ausbildungswart David Balmert.

Und dazu haben sie viele Gelegenheiten. Der RC Germania richtet beispielsweise den Rheinmarathon aus, der dieses Jahr am 5. Oktober stattfindet. Rund 600 Teilnehmer aus ganz Europa stellen sich den 42,8 Kilometern von Leverkusen nach Düsseldorf. „Das ist immer ein riesiges Event. Da braucht man viele Helfer“, so der 42-Jährige.

Auch die Wanderfahrten sind zentrale Elemente des Vereinslebens. „Da geht es auf die Ruhr, die Mosel, auf die Ostdeutschen Seen oder auch ins Ausland“, erzählt Balmert. „Die haben ein bisschen was von einer Klassenfahrt für Erwachsene“, findet Niemann-Delius. „Dieses Jahr waren wir mit rund 25 Leuten an der Lahn und haben in der Turnhalle eines befreundeten Vereins geschlafen. Küchendienst gehörte auch dazu.“ Auch neue Freundschaften bilden sich bei solchen Fahrten. „Mit einigen trifft man sich gerne auch privat. Dann gehen wir wandern oder rudern außerhalb der Trainingszeiten zusammen“, erzählt die Ruderin.

Manche der Mitglieder bringen sich ein, indem sie sich um die Boote kümmern. „Hier wird alles vor Ort repariert“, so Balmert. Andere geben Kurse, sei es auf dem Wasser als auch in der Halle auf den Ruder-Ergometern.

„Ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr den Steuermann-Lehrgang zu absolvieren und dann Anfängerfahrten zu machen“, erzählt die 34-Jährige. Aufgabe der Mitglieder ist es auch, ab und an Haus und Hof in Ordnung zu bringen. „Das gehört einfach dazu. Seltsamerweise haben viele Mitglieder bei solchen Aktionen keine Zeit“, schmunzelt Balmert.

Inzwischen sind auch die anderen Teilnehmer für die heutige Ausfahrt angekommen. Bevor es losgehen kann, müssen wichtige Fragen geklärt werden. „Wie viele Steuermänner haben wir?“ Ohne ausgebildeten Steuermann an Bord darf kein Boot loslegen. Wie viele Teilnehmer gibt es? Und wie verteilt man sie auf die Boote?

Dann geht das geschäftige Treiben los. Die Skulls werden zur Anlegestelle getragen. Aus dem Bootshaus hört man den Ruf „Ans Boot. In die Hände – hoch.“ Gemeinsam trägt eine Gruppe Ruderer ihr Boot nach draußen, dreht es und stellt es auf den Transportwagen. Die Strecke zum Rhein ist zu weit zum Tragen. Dann geht es los.