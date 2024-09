Tag des Wassersports in Düsseldorf Ruderer kämpfen um die „Macht auf dem See“

Wensels Ruder-Biografie scheint beim RGG nicht so selten zu sein. Auch Maxi Gilbert hat als Schüler beim RGG begonnen, heute ist er im Vorstand des Vereins. Das Schulleben am Gerresheimer Gymnasium ist seit jeher eng mit der 1968 gegründeten Rudergemeinschaft verquickt. „In der fünften Klasse gibt es Anfängerangebote“, erklärt Gilbert. „In der achten und neunten Klasse findet dann der Sportunterricht hier draußen statt.“ Hier draußen, das ist das Bootshaus am Unterbacher See. Wenige Jahre nach Gründung der Rudergemeinschaft gebaut, ist es heute ein Klassenzimmer im Grünen. Hier gibt es nicht nur das Lager für die unterschiedlichen Ruderboote und seit drei Jahren auch eine eigene Werkstatt, sondern auch ein vollständig eingerichtetes, externes Klassenzimmer des Gerresheimer Gymnasiums. „Alle unsere achten und neunten Klassen werden hier im Sommer unterrichtet“, so Gilbert. „Ein Teil hat vormittags drei Stunden Unterricht im Klassenzimmer, ein anderer Teil ist derweil mit den Booten draußen auf dem See. Danach wird getauscht.“ So werden die Schülerinnen und Schüler an das Rudern herangeführt. Und in manchen Fällen ist es bald nicht nur Teil des Schul-, sondern auch des Privatlebens.