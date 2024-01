RP-Konferenzzentrum als Zukunftsort „Einfach mal die Welt retten“

Doch auch für das Altmetall-Recycling Start-Up „Scrapbees“, den mit biologischer, veganer und torffreier Erde sowie biologischem und samenfestem Saatgut arbeitenden Micro-Greens Hersteller „Vollgepackt“, dem Gebäudesanierer „GreeenNXT“ und dem Food-Absatzplanungsoptimierer „Food Forecast“ hatte sich der Abstecher nach Heerdt in die RP-Zentrale gelohnt, denn Theobald bot Foodmaster und Bayer GreeeNXT Gespräche an, um daraus möglicherweise eine Geschäftsbeziehung machen zu können. „Wir möchten mit allen fünf Start-ups im Gespräch bleiben“, kündigte Teichmann an.