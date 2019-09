Moderatorin in Düsseldorf : RP-Leser treffen Bettina Böttinger zum TV-Live-Talk

Düsseldorf Die Moderatorin diskutierte im Bürger-Talk „Ihre Meinung“ mit 100 Zuschauern in den Schwanenhöfen über die Zukunft des Verkehrs.

Thomas Stutenbrock berichtete von negativen Erfahrungen im Straßenverkehr: „Ich wurde schon bedroht, weil ich nicht schnell genug an der Ampel losfuhr.“ Damit traf er das Thema an diesem Abend: „Aggressiv und rücksichtslos – was ist los auf unseren Straßen?“ Mit 100 Gästen im Studio und Oberbürgermeister Thomas Geisel, Mobilitätsforscherin Sophia Becker und Ralf Langefeld, Polizeihauptkommissar aus Essen, diskutierte Böttinger auch die Frage, wem in Zukunft die Straßen gehören. Dass diese immer voller werden und die Aggressivität der Verkehrsteilnehmer steigt, war Anlass für die Diskussion. Immer mehr Fußgänger, Radfahrer, Autos und Busse konkurrieren um den knappen Platz. Neu hinzu kommen die E-Scooter. „Sind E-Roller und Fahrräder für verstopfte Innenstädte überhaupt die Lösung, oder ist die Infrastruktur unserer Städte gar nicht ausgerichtet für die neue Mobilität?“, wollte Böttinger von den Gästen wissen. Ein Thema, das auch die RP-Leser beschäftigte. Stefanie Keusen beklagte die Parkplatzsituation für Pflegedienste: „Wir stehen immer falsch.“ Für Brigitte Schlütermann sind auch die Zweite-Reihe-Parker ein Ärgernis: „Die wollen dann nur eben eine Kugel Eis holen.“ Gabriele Dreyer wünschte sich einen kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr und strengere Verkehrsregeln: „Als Fußgängerin möchte ich am Rheinufer nicht umgefahren werden.“