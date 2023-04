Show im Apollo-Varieté RP-Leser loben Musik und Akrobatik von „Fiesta Mexicana“

Als „total genial“ bezeichnete Zuschauerin Daniela Landowski den Auftritt von Sergio und Erick, die als „Hermanos Rodriguez Jr.“ klassische Zirkuskunst zeigten. Auf dem Rücken liegend wirbelte der Artist seinen Partner rasant durch die Luft. Letzterer präsentierte Schrauben und Salti. „Mir hat es insgesamt sehr gut gefallen“, so Daniela Landowski. Gemeinsam mit Norbert Landwoski und Gerd Uiterwyk war sie an diesem Abend ins Apollo gekommen – ein Geschenk zu Uiterwyks 80. Geburtstag. „Der Sänger war klasse, das Essen ausgezeichnet und das Programm sehr kurzweilig“, sagte Norbert Landowski. „Und auch wenn nicht alles zu 100 Prozent geklappt hat, hat es ins Programm gepasst.“ So ging beispielsweise ein Raunen durchs Publikum, als einer der Artisten-Brüder von den Füßen seines Partners abrutschte. Mit besonderer Anfeuerung der Zuschauer wiederholten Sergio und Erick den Trick, der dann reibungslos gelang.