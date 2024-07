Leserführung durch beeindruckende Ausstellung Auf den Spüren von af Klint und Kandinsky im K20

Besucherin Heidrun zeigt sich vor allem beeindruckt von der Faktenfülle. „Es sind so viele Informationen, die man in einer Führung bekommt, die kann man nicht alle auf einmal verarbeiten.“ Die Meerbuscherin hat sich deshalb vorgenommen, später „ganz in Ruhe alles im Katalog nachzulesen“. Den bekommen übrigens alle Gewinnerinnen und Gewinner am Ende der Führung mit nach Hause. Und Hobbymalerin Edith interessierte sich vor allem für die Farben, die Kandinsky in seinen Bildern verarbeitet hat – sie betonte, sich am Liebsten ihre eigene Meinung über die Werke und ihre Interpretation zu bilden.