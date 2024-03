Ausstellung in Düsseldorf RP-Fotograf Andreas Bretz zeigt seine Bilder in der Handwerkskammer

Die Fotografie ist eine Kunst, aber auch ein präzises Handwerk: Und so passt eine Fotografie-Ausstellung bestens in das Foyer der Düsseldorfer Handwerkskammer in Bilk. „Wir fühlen uns diesem kleinen, aber keineswegs unbedeutenden Gewerk in besonderer Weise verpflichtet“, sagte Kammerpräsident Andreas Ehlert in seiner Rede bei der Vernissage der Ausstellung „Andreas Bretz. Bilder aus 25 Jahren“. Für ein gelungenes Bild brauche es den Menschen hinter der Kamera: „Einen, der etwas von seinem Handwerk versteht.“