Talk im Düsseldorfer Andreas-Quartier RP-Chefredakteur Moritz Döbler im Gespräch mit Heribert Klein

Der Netzwerker und langjährige Unicef-Botschafter Heribert Klein kennt den Chefredakteur der Rheinischen Post, Moritz Döbler, schon eine Weile. Trotzdem hatte er nicht damit gerechnet, dass es so zügig klappte mit einem „Kaffeeklatsch“ im Café Mutter Ey in der Altstadt. Das passiert bei dieser Veranstaltung: Klein interviewt vor Publikum einen prominenten Gast – recht ungezwungen auf Barhockern samt Stehtisch, es geht um Privates und Berufliches. „Geboren wurde ich in Wuppertal, aber ich wurde sofort in einen Vorort von München ‚verschleppt‘, dann ging es kurzzeitig nach Meerbusch, aufgewachsen bin ich schließlich in Detmold in Ostwestfalen“, erzählte der 57-jährige Chefredakteur von seinen ersten Lebensjahren. Später habe er BWL studiert, etwas „Handhabbares, Verwertbares“, am Journalismus habe ihn die Vorstellung interessiert, unterwegs zu sein, zu reisen, Menschen kennenzulernen. Nach einigen beruflichen Stationen wie etwa bei der Nachrichtenagentur „Reuters“ und beim „Tagesspiegel“ wurde Döbler 2020 Chefredakteur der „Rheinischen Post“.