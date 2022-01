Demo und Proteste In Düsseldorf : „Rote Karten“ für Tausende Kritiker der Corona-Politik

Als Clowns hielten Gegen-Demonstranten in Düsseldorf am Samstag Impfgegnern den Spiegel vor, viele hatte Plakate mitgebracht. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Erneut sind am Samstag mehrere Tausend Menschen in Düsseldorf gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Der Aufzug blieb friedlich. Anwohner entlang der Strecke protestierten allerdings lautstark gegen die Demonstration.

Die Teilnehmer trafen sich zunächst am Nachmittag zu einer Kundgebung am Johannes-Rau-Platz in der Nähe des nordrhein-westfälischen Landtages. Danach zogen die Demonstranten in einem rund fünf Kilometer langen Rundmarsch durch die Innenstadt und über die Königsallee.