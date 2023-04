Verkehr in Düsseldorf Rosmarinstraße ist ab Freitag bis nächstes Jahr gesperrt

Die Deutsche Bahn erneuert die Eisenbahnbrücke an der Rosmarinstraße in Flingern. Auf Wunsch der Stadt wird dabei die Durchfahrt unter der Brücke von heute acht auf dann 19 Meter erweitert. Die Bauarbeiten beginnen am Freitag, 14. April, und werden erst im Januar 2024 vollständig abgeschlossen sein. Vom 14. April bis zum 22. Dezember sowie vom 2. bis zum 19. Januar ist die Rosmarinstraße deshalb für den Autoverkehr gesperrt. Linienbusse werden umgeleitet. Die Breite der neuen Brücke von 19 Metern ermöglicht dann zwei volle Spuren für den Autoverkehr, zudem sollen ein breiter Gehweg und ein bislang fehlender Radweg entstehen.