Zoch am Rathaus Wie die Promis den Zoch feierten

Eine gute Erklärung für seine Rolle als Vogelbeobachter hatte auch Stadtdirektor Burkhard Hintzsche mit Blick auf den Empfang: „Hier gibt es einfach die komischsten Vögel.“ Hingucker waren auch ein Dutzend SPD-Vertreter als Teufel, darunter Sabrina Proschmann, Marina Spillner und Martin Volkenrath. „Wir wollen ein rotes Zeichen setzen“, sagte Spillner. Einen farblich besonders strahlenden Kontrapunkt setzte die Landtagsabgeordnete Angela Erwin (CDU) als Wonder Woman ganz in Gold. „Eine coole starke Frau, das passt“, sagte sie. Beliebte Quellen für Kostüme können auch der Fundus im Akki oder in der Oper sein. So ausgestattet kam CDU-Ratsherr Andreas-Paul Stieber als Prinz, in eleganter Uniform erschien Dezernent Christian Zaum.