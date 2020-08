Unglück in Düsseldorf : Rollerfahrer nach Unfall mit Straßenbahn außer Lebensgefahr

Unglück in Düsseldorf

Düsseldorf Der Mann, der am Montag mit seinem Roller von der Straßenbahn in Düsseldorf 100 Meter mitgeschleift wurde, ist auf dem Weg der Besserung. Nach seinem Beifahrer werde noch gesucht.

Der Rollerfahrer, der in Düsseldorf mit einer Tram zusammengestoßen und 100 Meter mitgeschleift worden war, befindet sich außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der Mann war laut Polizei Am Montagmittag bei einem Wendemanöver mit dem Roller mit der Straßenbahn kollidiert, mitgeschleift und schwerst verletzt worden.