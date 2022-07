Veranstaltung in Düsseldorf-Lörick : Rollatortraining und Pflegeberatung beim Seniorentag

Jutta Völlmecke (re. vorne) von "Miteinander Wohnen in Verantwortung" verkauft selbstgemachte Karten an Seniorinnen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Mit Rollator in einen Bus einsteigen, kann schwierig sein. Beim Seniorentag konnten die Besucher das üben, sich zu Pflege, Wohnen, Freizeit informieren und Kontakte knüpfen.

Für Senioren mit Rollator kann der Einstieg in einen Bus wie die Besteigung eines Berges sein. Ganz besonders, wenn sie schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist die Nervosität groß, wenn der Bus kommt. „Ich habe schon viel erlebt und auch von Bekannten gehört, was alles passiert ist“, erzählt eine Seniorin. Das mache ihr Angst, denn ihr Arzt habe ihr gesagt, wenn sie falle, könnte sie im Rollstuhl enden. Das möchte die Rentnerin natürlich nicht und darum stellt sie sich beim linksrheinischen Seniorentag vor der Löricker Philippuskirche ihrer Angst und macht bei der Rheinbahn einen Einsteig-Kurs.

Thomas Thiel und Claudia Peluso stehen mit ihrem Bus und vielen Tipps bereit. In erster Linie gilt es, sich nicht nervös machen zu lassen. „Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Wenn andere warten müssen, dann ist das in Ordnung“, sagt Thiel. Mit viel Geduld erklären die Rheinbahn-Mitarbeiter die richtige Technik. „Im Moment ist es aber noch mehr Theorie als Praxis. Ich müsste das viel öfter üben“, sagt die Rentnerin. „Es wäre schön, wenn es ein- oder zweimal am Tag Busse extra für Senioren geben würde.“ Es sei gut zu erleben, wie die Unsicherheit bei den Senioren abnehme, so die Rheinbahn-Mitarbeiter. „Und auch wir lernen immer wieder dazu. Die Menschen erzählen uns, was nicht gut läuft. Daran können wir dann arbeiten“, so Peluso.