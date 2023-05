Landgericht Düsseldorf Rolex-Räuber gesteht vor Gericht

Kurz bevor der 18-Jährige sich entschlossen habe, dessen Fahrer die Luxus-Uhr gewaltsam vom Arm zu reißen, habe er seinen Kumpel (26) extra weggeschickt – zum Auto der jetzt mit angeklagten Frau, die mangels Parkplatz noch in der Nähe auf dem Fahrersitz wartete. In den Raubplan und ein folgendes Handgemenge mit Verfolgern, die der 18-Jährige mit Pfefferspray besprühte, sei aber weder der Kumpan eingeweiht gewesen, noch die Frau als Fahrerin. Beide hätten auch nicht bemerkt, dass der 18-Jährige die frisch geraubte Uhr noch auf der Flucht an seine Verfolger wieder verloren hat. Er habe sie „zurückgegeben“, formulierte seine Anwältin. Doch laut Anklage mussten die Verfolger ihm die Uhr gewaltsam abnehmen, bevor er ins Auto flüchtete und mit den Begleitern davonfuhr.