Seit 1935 in Düsseldorf Roland Schuhe schließt – wegen der Friedrichstraße und Birkenstock

Herrenschuhe seit 1935, das Geschäft am Graf-Adolf-Platz, geführt in dritter Generation – und jetzt der Ausverkauf. „Wir schließen unseren Laden am 30. Juni“, sagt Uwe Meise, Inhaber von Roland Schuhe. Der Mietvertrag laufe aus, eine Verlängerung sei keine Option. Denn die vergangenen vier Geschäftsjahre waren verlustreich. „Irgendwann musst du die Reißleine ziehen.“