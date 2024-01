Düsseldorfer Robert-Schumann-Hochschule kooperiert mit Essener Folkwang-Universität Sie studieren Musical und Musikproduktion – jetzt nehmen die Studenten gemeinsam ein Lied auf

„We are the World“ ist das Lied, das die 17 Studenten, darunter elf von der Folkwang-Universität und sechs von der RSH, im Laufe des Tages eingesungen haben. Das Lied eigne sich gut, weil es einen schnellen Wechsel zwischen Soli vorsehe, erklärt Dieter Falk, Professor für Musikproduktion an der RSH. Entstanden ist die Idee zur Zusammenarbeit, als Falk mit Gil Mehmert, Musical-Professor an der Folkwang-Universität, am Chormusical „Betlehem“ gearbeitet hat, das im vergangenen Dezember im PSD Bank Dome uraufgeführt wurde. „Da haben wir gedacht: Lass uns doch unsere Studenten zusammenbringen“, so Mehmert. Ziel der neuen Kooperation sei es, sich auszutauschen und „gegenseitig Türen zu öffnen“.