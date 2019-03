Hofgarten in Düsseldorf: Schumann-Büste von ihrem Sockel verschwunden

Düsseldorf Viele Besucher im Düsseldorfer Hofgarten wunderten sich am Mittwochmorgen: Die Büste von Robert Schumann war von ihrem Sockel verschwunden. Waren etwa Metalldiebe am Werk?

Am Mittwochmorgen bemerkten Besucher des Hofgartens, dass beide Objekte fehlten. Sofort kam der Verdacht auf, dass ähnlich wie am in der Nähe gelegenen Schwanenhaus Metalldiebe am Werk gewesen sein könnten.